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Россия

В России могут легализовать опиумный мак

Готовится законопроект
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Министерство промышленности и торговли России готовит законопроект, предусматривающий легализацию производства опиумного мака в медицинских целях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что законопроект предполагает изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», запрещающем культивирование растений в промышленных масштабах, а также и в ст. 228.2 УК РФ, («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»).

Как стало известно СМИ, инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ), занимающийся производством наркотикосодержащих препаратов. Замдиректора предприятия Ирина Лукашина подтвердила, что этот вопрос прорабатывается, однако от комментариев она отказалась.

Отметим, что разрешение на выращивание наркотикосодержащих растений можно будет осуществлять исключительно для промышленных целей. Также стоит сказать, что производство наркотических лекарственных препаратов имеет большое значение для развития фармацевтической промышленности.

Следует заметить, что РФ не сможет выращивать опиумный мак на экспорт, поскольку для такой торговли необходимо получить разрешение от Международного комитета по контролю наркотиков.

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