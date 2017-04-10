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Дело Пушкарёва

Суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности Игоря Пушкарева

Постановление Бассманного суда оставлено без изменений
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Московский городской суд сегодня, 10 апреля, не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий. 

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра примооской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. 

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе. 

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. 

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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