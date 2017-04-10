ГИБДД хочет передать прием экзаменов на права автошколам

Поддерживающее обращение «Гильдии автошкол» передано в Госдуму

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Некоммерческое партнёрство «Гильдия автошкол» направило в комитет Госдумы по транспорту обращение, в котором призывает передать полномочия ГИБДД по приёму водительских экзаменов автошколам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RT.

В самой ГАИ идея передать обязанность приема экзаменов на водительские права образовательным учреждениям появилась ещё в прошлом году. Тогда МВД разработало проект приказа, определяющего правила такого взаимодействия ведомства с автошколами.

В настоящий момент активно дорабатываются все детали идеи.

«К первой версии документа у Минюста возникли замечания, из-за чего приказ и не стали принимать. Нарекания ведомству были учтены, и 3 апреля МВД направило скорректированный документ», - рассказал RT источник, близкий к чиновникам ведомств.