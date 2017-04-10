Пункты приема металлолома проверяют в Приморье

Подобные рейды проводятся регулярно

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Участковые уполномоченные отдела МВД России по городу Уссурийску с целью профилактики хищения металлических изделий проводят масштабные рейдовые мероприятия по проверке пунктов приема черных и цветных металлов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Полицейские проверили ряд предпринимателей, осуществляющих прием металлолома. Владельцам приемных пунктов полицейские напомнили об ответственности за скупку заведомо краденого имущества. Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали, чтобы предприниматели незамедлительно сообщали в правоохранительные органы о гражданах, пытающихся сдать в скупку крышки или кольца от колодцев, и принимали первоначальные меры к задержанию данных лиц.

Полиция напоминает: граждане, причастные к хищениям, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 УК Российской Федерации (Кража). Кроме того, в действиях злоумышленников может быть усмотрен и тяжкий состав преступления. Статья 215.2 УК Российской Федерации предусматривает наказание за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на тот же срок.

Владельцы пунктов приема металла, осуществляющие свою деятельность без лицензии, привлекаются сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 14.26 КоАП Российской Федерации (нарушение правил обращения с ломом и отходами металлов). Максимальный штраф, предусмотренный по данной статье, составляет 100 тысяч рублей. Также, законодатель предусматривает ответственность за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем.

Подобные рейды сотрудники полиции проводят регулярно.

Полиция предлагает гражданам сообщать в территориальные органы внутренних дел о незаконных приемных пунктах.