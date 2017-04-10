Глава Благодатненского сельского поселения подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело в отношении главы Благодатненского сельского поселения, который подозревается в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в сентябре 2016 года глава администрации выдвинул требование перед главой крестьянского (фермерского) хозяйства, о передаче ему денежных средств в сумме 600 тыс рубелей в качестве взятки за заключение между крестьянским хозяйством и возглавляемой администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора. После согласия на дачу взятки договор был подписан и направлен на регистрацию.

29 ноября 2016 года подозреваемый получил он главы крестьянского хозяйства часть от требуемой сумы в размере 50 тыс рублей. Между тем, ранее мужчина сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, и передача взятки проходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия, преступные действия взяткополучателя были пресечены и он задержан.

Фигурант дела заключен под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.