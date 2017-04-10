Владивосток: Жилье в новостройках дорожает, а вторичные квартиры дешевеют

Итоги I квартала 2017 года

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Цены на квартиры в новостройках Владивостока за первый квартал 2017 года поднялись в среднем на 2,4% (на 2,9% подорожал каждый квадратный метр), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные портала "Мир квартир". Что касается вторичного жилья в приморской столице, то оно, наоборот, упало в цене - на 2,9% за каждый квадратный метр, на 1,5% в среднем за квартиру.

В среднем по России падение отмечается на рынке как жилья в новостройках, так и на рынке вторичного жилья. Например, стоимость "квадрата" упала на 0,4% на рынке первичного жилья и на 1,2% на рынке "вторичек". Это привело к тому, что жилье в новостройках по итогу I квартала подешевело в среднем на 0,5% (до 2 940 632 рублей), а в б/у квартирах - на 0,6% (до 3 038 535 рублей).

Стоит отметить, что эксперты во многих регионах РФ (17 из 69 проанализированных) отмечают такую тенденцию: стоимость квадратного метра жилплощади падает, а общая цена квартир растет. Это означает "вымывание" квартир маленького метража:

– Такая динамика означает, что с рынка вымываются квартиры небольшого метража. При этом почти в половине городов (33 из 69) снизили свои значения оба показателя, что дает все основания говорить о дальнейшем тренде на понижение. Вряд ли стоит в текущей экономической ситуации рассчитывать на скорое оживление рынка, - сказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.