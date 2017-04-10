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Женщина умерла во время поездки в автомобиле такси в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье женщина умерла при поездке в такси, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на минувших выходных, в ночь с субботы на воскресенье. Водитель такси прибыл на вызов в город Большой Камень, откуда забрал женщину. Изрядно подвыпившая пассажирка направлялась в поселок Дунай. Доехав до города Фокино, водитель услышал странные хрипы, доносящиеся с заднего сиденья, после чего женщина упала без сознания. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть пассажирки.

Стоит отметить, что мужчина забирал пассажирку в далеко не трезвом состоянии: погибшая даже не могла стоять на ногах, в салон авто ее грузили третьи личности. По информации от источника агентства,женщина умерла собственной смертью от передозировки алкоголем. 

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