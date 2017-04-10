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Общество

Во Владивостоке стартовали игры «Что? Где? Когда?» с участием юных экологов

В субботу, 8 апреля, состоялся первый турнир
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает реализацию подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения», в рамках которой предусмотрен ряд мероприятий для школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В субботу, 8 апреля, на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса состоялся первый турнир экологических игр «Что? Где? Когда?».

В интеллектуальной битве приняли участие 72 учащихся – ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из 12 общеобразовательных школ города. Юные жители приморской столицы отвечали на вопросы ведущего, а также музыкальные, видео-вопросы и вопросы с использованием черного ящика. При этом на ответ ребятам давалось всего 60 секунд.

Команда школы № 52 дала больше всего верных ответов на экологические вопросы и стала победителем турнира. В тройку лидеров также вошли сборные СОШ № 54 и 71. Победители игры получили специальные дипломы и подарочные сертификаты от администрации краевого центра. Все участники были награждены дипломами об участии и сладкими подарками.

«Такими мероприятиями мы стараемся развивать у ребят чувство ответственности за окружающую среду, расширяем их кругозор, воспитываем любовь к природе, родному городу», – рассказала главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Лариса Ким.

15 и 22 апреля пройдут 2-й и 3-й турниры экологической интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 29 апреля состоится финал, по итогам которого станут известны самые экологически образованные школьники Владивостока.

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