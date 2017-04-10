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Общество

Во Владивостоке определили лучших в практической стрельбе из пистолета

Победители соревнований награждены грамотами и кубками от администрации Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, на базе спортивно-технического общества «Патриот» (ул. Карбышева, 11) прошёл чемпионат Владивостока по практической стрельбе из пистолета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс0службу администрации Владивостока. В соревнованиях приняли участие спортсмены стрелковых клубов и команд города, военнослужащие, сотрудники УМВД, таможенных органов и работники предприятий с особыми уставными задачами.

Соревнования прошли в трёх классах – серийном, стандартном и классическом. Участники выполняли четыре стрелковых упражнения из оружия разных типов (ПМ, Глок-34, пистолет Ярыгина, «Викинг» и др.): длинное (минимальное зачетное количество выстрелов – 26), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 17), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 13) и короткое (минимальное зачетное количество выстрелов – 10). Таким образом, каждый участник за матч сделал 66 минимальных зачетных выстрелов.

В классе «Стандартный» призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место – Константин Чибиряк;
  • 2 место – Сергей Василенко;
  • 3 место – Михаил Свистунов.

Победители в классе «Классический»:

  • 1 место – Владимир Михайлов;
  • 2 место – Евгений Соловьев;
  • 3 место – Михаил Ермилов.

Лидеры в классе «Серийный»:

  • 1 место – Алексей Долбилов;
  • 2 место – Глеб Теньков;
  • 3 место – Евгений Ермаков.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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