Во Владивостоке определили лучших в практической стрельбе из пистолета

Победители соревнований награждены грамотами и кубками от администрации Владивостока

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, на базе спортивно-технического общества «Патриот» (ул. Карбышева, 11) прошёл чемпионат Владивостока по практической стрельбе из пистолета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс0службу администрации Владивостока. В соревнованиях приняли участие спортсмены стрелковых клубов и команд города, военнослужащие, сотрудники УМВД, таможенных органов и работники предприятий с особыми уставными задачами.

Соревнования прошли в трёх классах – серийном, стандартном и классическом. Участники выполняли четыре стрелковых упражнения из оружия разных типов (ПМ, Глок-34, пистолет Ярыгина, «Викинг» и др.): длинное (минимальное зачетное количество выстрелов – 26), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 17), среднее (минимальное зачетное количество выстрелов – 13) и короткое (минимальное зачетное количество выстрелов – 10). Таким образом, каждый участник за матч сделал 66 минимальных зачетных выстрелов.

В классе «Стандартный» призовые места распределились следующим образом:

1 место – Константин Чибиряк;

2 место – Сергей Василенко;

3 место – Михаил Свистунов.

Победители в классе «Классический»:

1 место – Владимир Михайлов;

2 место – Евгений Соловьев;

3 место – Михаил Ермилов.

Лидеры в классе «Серийный»: