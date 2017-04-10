Теплая и сухая погода вернется в Приморье ближе к выходным

Всю неделю погода будет неустойчивая

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На наступившей неделе погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на вторник край окажется во власти циклона, в результате чего местами начнутся небольшие дожди, которые днем распространятся на большую часть края.

В среду, 12 апреля, небольшие осадки сохранятся местами, температура воздуха начнет понижаться, усилится ветер. Ночи будут морозными, −2…−7 °C на северо-востоке до −13 °C, и только на южном побережье температура воздуха +4…−1 °C. Во второй половине дня воздух прогреется +9…+15 °C, на северо-востоке +3…+8 °C.

В четверг, 13 апреля, осадки прекратятся. Ночь предстоит холодная, днем потеплеет, +10…+18 °C.

В конце рабочей недели к Приморью местами возможны небольшие осадки. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке погода ожидается в основном без осадков, и только к концу рабочей недели возможен небольшой дождь. Ветер свежий. По ночам прохладно, с минимальными значениями +1…+3 °C, в пятницу температура воздуха повысится до +3...+5 °C. Максимальная температура днём около +9…+12 °C.