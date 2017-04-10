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США могут ввести новые санкции против России

За поддержку Сирии
Фото: cont.ws Фото: cont.ws
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Президент США Дональд Трамп обдумывает введение новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Мы будем обсуждать это и уже начали обсуждать», - сказала Хейли. Также она заявила, что спецслужбы США располагают засекреченной на данный момент информацией, которая доказывает причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.

Напомним, что корабли ВМС США в ночь на 7 апреля выпустили десятки ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли в свою очередь заявила, что администрация Белого дома сделала вывод о причастности Сирии к химическим атакам против мирного населения на основе неких секретных данных американской разведки. По ее словам, президент видел эти доказательства, которые, разумеется, засекречены:

«Я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают», - сказала Хейли.

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