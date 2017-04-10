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Общество

Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за простой на остановках

Стоянка автобусов на остановочных пунктах не должна превышать двух минут
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается работа по выявлению нарушений в работе общественного транспорта. На минувшей неделе уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей направлено в компанию «Влад Рейс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Автобус этого предприятия простаивал на остановках от четырёх до восьми минут.

Нарушение было выявлено 16 марта во время мониторинга. На основании обращения пассажиров его проводили сотрудники управления транспорта администрации города.

Во время проверки выяснилось, что стоянка автобуса с государственным регистрационным номером ВО 963 маршрута № 60 «Маяк – 1-я Речка – Завод «Варяг» на остановках составляла от четырех до восьми минут. Таким образом был нарушен пункт 2.3.23 договора от 7 апреля 2016 года № 903/026-22/16, подписанного между ООО «Влад Рейс» и администрацией города. Согласно договору, стоянка автобусов на остановочных пунктах не должна превышать двух минут.

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