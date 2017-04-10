Уже завтра во Владивостоке пройдет кратковременный дождь

Приморье окажется во власти хабаровского циклона

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные в Приморье были дождливыми, солнечными и теплыми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. За сутки выпало от 0 до 13 мм дождя. Больше всего осадков наблюдалось на севере края, 92–102 % от декадной нормы. Ночь на субботу при облачности и дожде оказалась относительно тёплой, +5…−1 °C. Дневной фон температуры воздуха составил от +8 °C до +16 °C.

За циклоном вторгся гребень антициклона, в воскресенье прояснило, и осадки на большей территории прекратились, за исключением северо-восточных районов. Ночь выдалась морозной, −1…−7 °C, лишь южное побережье оказалось теплее, +1…+4 °C. День был солнечный, но прохладный и ветреный. Максимальная температура воздуха осталась на уровне субботней.

Во Владивостоке в ночь на субботу прошел небольшой дождь, выпало 1 мм. Днем сохранялся туман. В конце дня прояснило. В воскресенье было солнечно, усиливался северный ветер. Не смотря на изменения в погоде в эти выходные дни, температурный фон значительно не отличался. Ночная температура воздуха наблюдалась около +2…+4 °C, максимальная температура +11…+12 °C.

Сегодня, 10 апреля, новый глубокий циклон смещается с Якутии на Хабаровский край. Приморский край окажется в его теплом секторе. Осадков не ожидается. На западе края усилится юго-западный ветер. Максимальная температура +12…+20 °C, в прибрежных районах +6…+11 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +7…+10 °C.

Завтра Приморье окажется во власти хабаровского циклона. Ночью на западе края местами начнутся небольшие дожди. Днем дожди распространятся на большую территорию края. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха по сравнению с предыдущей ночью повысится на 4–7 градусов. Днем максимальная температура воздуха +10…+16 °C, на восточном побережье +2…+9 °C.

Во Владивостоке будет облачно, днем с прояснением, утром местами туман. В середине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сильный. Температура воздуха ночью продержится около +3…+6 °C, днем при прояснениях повысится до +9…+11 °C.