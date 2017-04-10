В школе «Звёзды КВН» учат популярному жанру stand up

Школа открылась еще в феврале

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжает свою работу школа «Звёзды КВН». С момента ее открытия в ней уже прошло множество мероприятий по обучению школьников основам и правилам игры в КВН, формированию навыков сценического мастерства и обучению создания сценария выступления, миниатюры и репризы.

Так, на минувшей неделе участник российского шоу «Открытий микрофон» на телеканале ТНТ Эдвин Багдасарян поделился с начинающими кавээнщиками своим личным опытом, рассказал, как правильно поставить цель и добиться успехов в творчестве, объяснил основы жанра stand up и проверил домашнее задание у ребят (монологи в стиле stand up и пять текстовых шуток).

«Школа КВН - это прекрасная возможность для ребят абсолютно бесплатно не только научится играть в КВН, но и развить свои творческие способности», - отметил Эдвин Багдасарян.

На лекции Эдвин рассказал ребятам об истории происхождения направления stand up, основных приёмах в этом жанре, а также поделился познавательной литературой о направлении и рассказал, в чем его отличие от КВН.

Напомним, школа «Звезды КВН» открылась 15 февраля благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», «Приморского клуба веселых и находчивых» и городского Дворца детского творчества. В школе занимаются подростки в возрасте от 12 до 17 лет, она работает на базе муниципального Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные.

Для справки:

Стендап-комедия (stand up) - комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую зрителям. Часто для стендапа организуются специальные комедийные клубы. Выступающего обычно называют стендап-комиком, комиком или стендапером. В репертуар стендап-комиков, как правило, входят авторские монологи, короткие шутки, истории и импровизации с залом.