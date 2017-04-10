В Находке ликвидировано возгорание на судне

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в городе Находка огнеборцы ликвидировали открытое горение на судне в плавучем доке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. ОРбщая площадь возгорания составила 80 кв.м.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Находке, на улице Судоремонтная в плавучем доке горело находящееся в ремонте судно. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны по городу Находка в 11 часов 59 минут. Спустя 3 минуты огнеборцы были на месте происшествия. В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

В 13 часов 39 минут пожар был локализован, а спустя еще 19 минут - ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В ликвидации пожара задействовано 25 человек личного состава и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших не обнаружено. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.