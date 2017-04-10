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Начальник отдела образования в Приморье незаконно получила более 1 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: news-front.info Фото: news-front.info
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Начальник отдела образования администрации Партизанского ГО будет находиться под домашним арестом два месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности.

Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн рублей денежных средств.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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