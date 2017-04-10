Люди решают, дать ли права роботам

Вопрос будущего начинает требовать ответа уже сейчас

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Что мы будем делать, когда машины обретут сознание? Нужно ли предоставлять им права? Представьте себе такое будущее, в котором ваш тостер знает, какие тосты вы любите и хотите в данный момент. Он может сканировать Интернет в поисках новых видов тостов, которые смогут удивить вас. Возможно, он даже будет разговаривать с вами, определяя ваше настроение, чтобы предложить наиболее подходящий тост. На каком этапе он станет личностью? Когда вы задумаетесь о том, имеются ли чувства у вашего тостера? И если да, то заслуживает ли он каких-либо прав?

Сегодня предлагаем вам посмотреть новый выпуск познавательной передачи Kurzgesagt, из которого вы узнаете о различных аргументах за и против получения прав роботами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.