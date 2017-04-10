В Приморье поймали поджигателя

Мужчине грозит штраф до 4000 рублей

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Находясь на патрулировании, инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники полиции, а также представители отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при местной администрации задержали поджигателя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Мужчина двигался на личном автомобиле по трассе Сибирцево - Комиссарово. Внезапно он прекратил движение, вышел из машины и поджег сухую траву. Инцидент случился примерно в одном километре от села Нестеровка. Чуть позже мужчина рассказал, что выжигал сухую траву для пастбища своего скота.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 4000 рублей.