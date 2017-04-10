Творить добро и мечтать предлагает приморским школьникам конкурс «Лучший урок письма – 2017»

Конкурс проводится ежегодно

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» дополнительно объявляет номинации «Творить добро – что значат для меня эти слова?» и «За здоровьем в парки и на спортплощадки!». Принять участие просто, важно записать свои размышления на бумаге и отправить сочинение письмом на конкурс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Почта России".

Детские письма и рисунки принимаются краевым оргкомитетом до 31 мая 2017 года. Конкурсные работы оцениваются на региональном этапе специалистами Департамента образования и науки Приморского края и затем направляются во Всероссийский оргкомитет конкурса. С подробными условиями и полным перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте: https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205. Подведение итогов и награждение авторов лучших писем, по традиции, состоится в октябре и будет приурочено ко Всемирному дню почты и Международной неделе письма. Победителей ожидают дипломы, а также специальные призы учредителей номинаций и ценные подарки от партнеров конкурса. Лучшие письма прозвучат в эфире радио «Книга» в исполнении авторов.

Кроме того, у приморских детей есть возможность принять участие в специальной номинации конкурса «Лучший урок письма» - «Пишу, о чем мечтаю». Призеры конкурса, авторы самых интересных писем и самые лучшие мечтатели, станут обладателями путевок на тематическую почтовую смену в МДЦ «Артек». Для участия в данной номинации необходимо до 1 мая 2017 (дата отправки будет определяться по почтовому штемпелю) направить письмо на тему «Пишу, о чем мечтаю» по адресу: 131000, Москва, Варшавское ш., д. 37 с отметкой на конверте «Пишу, о чем мечтаю». По данной номинации принимаются только рукописные работы объемом не менее одной страницы формата А4. При направлении работы к письму обязательно следует приложить заполненную анкету участника, которую также можно найти на странице Конкурса на сайте.

Напомним, в Приморье Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» ежегодно проводится среди учащихся средних школ, колледжей, лицеев, гимназий, также в нем могут принять участие педагоги, руководители детских творческих объединений. В ходе конкурса в учебных заведениях края проходят открытые «Уроки письма», на которых дети изучают историю и традиции эпистолярного жанра, узнают интересные факты почтового сообщения.