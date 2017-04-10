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Общество

Цена аренды жилья во Владивостоке подскочила

За I квартал 2017 года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Стоимость аренды жилья во Владивостоке за первый квартал повысилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные портала "Мир квартир". Так, цена аренды однокомнатных квартир поднялась на 2,1%, двухкомнатных - на 5%, а трехкомнатных - на 3,4%. В то же время, для большей части России по итогам первого квартала 2017 года характерна ситуация понижения арендных цен на "однушки" и повышения на "трешки".

Так, в среднем по РФ стоимость аренды для 1-комнатных жилищ снизилась на 2,1%; стоимость 2-комнатных поднялась на 0,8%, а стоимость аренды 3-комнатных квартир поднялась на 1,9%.

Исследование портала было проведено по 69 крупнейшим городам страны по итогам января-марта. 

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