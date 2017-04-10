Водитель мопеда пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Приморье

Составлены административные протоколы

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Артеме сотрудники полиции, находясь на патрулировании, обратили внимание на водителя мопеда, который, двигался по проезжей части дороги, создавая помехи для других участников дорожного движения. Водитель находился за рулем транспортного средства без мотошлема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Водитель мопеда требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. При этом он неоднократно с проезжей части дороги выезжал на тротуар, создавая угрозу жизни и здоровью пешеходов. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. Транспортное средство упало, водитель попытался скрыться бегством. В это время на помощь сотрудникам полиции поспешили местные жители. Молодые люди догнали беглеца и передали стражам правопорядка.

Установлено, что 23-летний житель Артема в 2016 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов и превышение установленной скорости движения.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье «Невыполнение водителем требования об остановке транспортного средства» и «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».