На Камчатке пропало судно с людьми

Его ищут в море и с воздуха

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На Камчатке на прошлой неделе пропало судно с людьми, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Корабли камчатской группировки ТОФ ведут поиски пропавших членов экипажа маломерного судна Yamaha, который пропал в Авачинском заливе.

Корабли из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в течение двух суток осуществляют поиск людей. Экипажи осматривают акваторию Тихого океана визуально и техническими средствами на площади свыше 1500 квадратных километров, однако пока поиск положительных результатов не дал. Морская авиация флота при проведении учебных полетов также проводит поиски пропавших людей в заданных районах.

Ранее в МЧС сообщали, что двое мужчин, которые отправились, предположительно, в район Авачинского залива на катере Yamaha с целью прокатки мотора пропали без вести.