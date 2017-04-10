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На Камчатке пропало судно с людьми

Его ищут в море и с воздуха
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На Камчатке на прошлой неделе пропало судно с людьми, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Корабли камчатской группировки ТОФ ведут поиски пропавших членов экипажа маломерного судна Yamaha, который пропал в Авачинском заливе.
Корабли из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в течение двух суток осуществляют поиск людей. Экипажи осматривают акваторию Тихого океана визуально и техническими средствами на площади свыше 1500 квадратных километров, однако пока поиск положительных результатов не дал. Морская авиация флота при проведении учебных полетов также проводит поиски пропавших людей в заданных районах.
Ранее в МЧС сообщали, что двое мужчин, которые отправились, предположительно, в район Авачинского залива на катере Yamaha с целью прокатки мотора пропали без вести.

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