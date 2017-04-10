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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Приморье

На месте происшествия работают сотрудники полиции
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, в поселке Новый произошло ДТП , в результате которого погиб человек, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что на данном участке дороги проводятся ремонтные работы. Автолюбитель, двигавшийся на грузовике Kia Bongo, на скорости совершил столкновение с КамАЗом. В результате столкновения грузовик получил серьезные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Водитель грузовика скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: dps_vl

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