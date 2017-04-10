Топ-10 внедорожников будущего

Фото и технические характеристики

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Эпоха компактных авто приближается, количество поклонников городских автомобилей растет. Останется ли место на рынке для брутальных внедорожников? Скоро увидим. А пока полюбуемся футуристичными внедорожниками и узнаем, какое будущее их ждет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Для National Geographic

Ее зовут 2035 ZAIRE. Опубликовавший дизайнерскую разработку вездехода будущего портал Yanko Design сообщает, что данный проект задумывался как средство передвижения для команды фотографов популярного издания National Geographic. Футуристичный пятиместный вездеход имеет множество уникальных «примочек». Например, независимая подвеска и система магнитной левитации для колес снабжает его чем-то вроде суставов, благодаря которым кабина всегда сохраняет горизонтальное положение, даже если колеса внедорожника будут находиться в разных плоскостях. Центральное сиденье способно поднять фотографа на высоту до 10 метров, позволяя вести фотосъемку на дальние расстояния. Будем ждать, когда разработка дизайнера Донг Мэн Йоо (Dong Man Joo) появится на дорогах, а вернее, на бездорожье.

Бог грома и молний

Концепт Taranis, разработанный английским дизайнером Питом Норрисом для Citroen, назван в честь кельтского бога грома, которого изображали с молнией в одной руке и колесом – в другой. До того, как сотворить подобное чудо, Пит Норрис занимался разработкой транспортных средств для видеоигр. Неудивительно, что дизайн двухместного внедорожника выполнен в таком футуристическом стиле. Это и рулевое колесо в виде штурвала самолета, и интерактивные дисплеи, на которых выводится вся необходимая информация. Один из таких дисплеев вмонтирован непосредственно в руль. В техническом же оснащении концепта ничего необычного нет. Устойчивость на бездорожье обеспечивают четыре независимых колесных блока, в каждый из которых интегрирован электродвигатель. Централизованная система управления адаптирует положение колес так, чтобы опорная площадь была максимальной, а центр тяжести – низким.

«Зеленый»

Exploder II – концепт эко-внедорожника, разработкой которого занимался дизайнер Кристиан Поланко. «Зеленым» этот концепт делают легкие композитные материалы и солнечные панели. При этом он может похвастаться неплохим оснащением, скоростью и высоким уровнем безопасности. Впрочем, когда речь идет о внедорожнике, ключевым критерием оценки является проходимость. С этим у Exploder II все в порядке: четыре электромотора, полный привод, легковое шасси и система Michelin Active Wheel превращают автомобиль в настоящего повелителя бездорожья.

Брутальный

Это то слово, которое предельно точно характеризует концепт дизайнера Макса Остапа Jeep Survivor. При создании этого внедорожника дизайнер опирался на образ легендарного Jeep Bantam времен Второй мировой войны. Хотя концепт в итоге похож на нечто среднее между Warthog из Halo и Mercedes-Benz M-класса из «Парка Юрского периода».

Макс уверен, что автомобиль идеально подойдет как для простых смертных, так и для военных. Но кажется, что внедорожник создавался специально для охотников: об этом свидетельствуют два прожектора на крыше, запасное колесо, расположенное там же, и багажник, где как раз должна уместиться добыча.

Рептилия

Чхи Минь Линя волнует постоянный прирост машин в мире и многокилометровые пробки мегаполисов. Именно поэтому он считает, что автомобиль будущего обязательно должен уметь передвигаться не только по дорогам, но и по искривленным и узким улочкам, и по бездорожью. Так и родился концепт внедорожника U-Wall Lizard.

Специальные крепления и приводы позволят ему поднимать колеса на 90 градусов и даже выше. Сами колеса будут выполнены в двух вариантах: сплошные круглые и сегментированные, разделенные на части. Имитируя функции лапы рептилий, такие колеса позволят U-Wall Lizard не пробуксовывать даже на сыпучих поверхностях.

Хищник

WildWave – проект группы дизайнеров из Ирана - кажется настоящим зверем на колесах, способным взять любое препятствие. Расположенный в центре кузова двигатель позволяет эффективно распределить вес внедорожника и придает ему необычайную устойчивость.

Необычный

Концепт Phase 2 испанского дизайнера Артуро Арино разрушает стереотипы о внешнем виде внедорожника: квадратный, с четырьмя колесами... Когда смотришь на Phase 2 – верить в то, что этому «чудику» не страшен ни снег, ни грязь, ни дырявый асфальт, действительно хочется. Но только верить. Как именно машина столь оригинальной конструкции будет преодолевать все эти препятствия, пока неизвестно.

Дом на колесах

На самом деле, это не совсем внедорожник, хотя в постапокалиптическом мире такой концепт был бы нарасхват. Речь идет о проекте Nomad RV дизайнера Марио Питча – внедорожнике, который скорее напоминает дом на колесах. Это симбиоз машины с высокой проходимостью и комфортабельного жилища.

Для функционирования всех систем и двигателей автомобиль использует энергию, которую получает от солнечных батарей, находящихся на крыше, а также ветрогенераторов, которые при необходимости могут быть выдвинуты наружу. В целом автомобиль продуман до мелочей и дает неплохую надежду на выживание даже после конца света.

Эластичный

Citroen 2020 Dakar Rally Vehicle Concept – высокотехнологичный автомобиль, который разработан дизайнером Чу Хен Квоном для ралли-марафона «Дакар». Главной особенностью внедорожника является… эластичность, которая должна обеспечивать безопасность водителя. Пилот оказывается внутри упругой капсулы, предотвращающей травмы при столкновении. Разделенные на секции колеса позволят после прокола заменить лишь поврежденный участок. Прочность и высокая проходимость делает этот внедорожник грозным противником на ралли.

Постапокалиптичный

Racing Buggy представлен итальянской компанией Fornasari, которая уже больше 10 лет выпускает люксовые кроссоверы. Buggy имеет причудливый дизайн, не лишенный своей доли постапокалиптичности. Он имеет треугольную подвеску, трубчатое шасси и силовую установку от Chevrolet. 7-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью около 610 л.с. позволяет ему набрать 100 км/ч за 3,8 с.

Отдельная изюминка концепта – вес всего 1800 килограммов. Достичь его удалось благодаря использованию сверхлегких композитных материалов. Если концепт и увидит свет в серийном производстве, то позиционироваться он будет в сегменте Luxury Premium, и выпуск наверняка ограничится несколькими экземплярами, сделанными под заказ.