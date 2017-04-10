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Спорт

«Луч-Энергия» не смог обыграть «Спартак» из Нальчика

Счет игры – 0:0
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В минувшую субботу «Луч-Энергия» на домашнем поле встречался со «Спартаком» из Нальчика, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

Хозяева начали поединок достаточно активно и уже в дебюте матча имели несколько прекрасных моментов для взятия ворот. Вначале после флангового прострела Иван Столбовой трех метров попал в перекладину, а отскочивший в поле мяч добивал Сергей Пономаренко и с тех же трех метров отправил его выше ворот. Еще через несколько минут Вадим Минич с угла штрафной хлестко бил в дальний угол, но удару чуть-чуть не хватило точности. Были еще удары и выше ворот и рядом со штангою, но мяч упорно не хотел влетать в сами ворота. К середине первого тайма игра выровнялась, футболисты с Северного Кавказа стали активнее действовать впереди. Уже ближе к концу первой 45-минутки гости создали опасный момент у наших ворот, но Илья Гаврилов уверенно забрал мяч после удара соперника низом в ближний угол.

После перерыва на поле у желто-синих появился атакующий полузащитник Александр Носов. Он добавил активности хозяевам. Спортсмены Владивостока ринулись вперед большими силами. А в середине второго тайма инициативу взял на себя опорный полузащитник хозяев Сергей Пономаренко. В первом случае он пробил из-за пределов штрафной площадки, но неточно. Во второй раз этот футболист сильно ударил с тридцати метров. Спартаковский вратарь даже не смог сразу зафиксировать мяч и выпустил его из рук, но тут же накрыл мяч своим телом. К сожалению, больше голевых моментов ни одной из сторон создать не удалось, несмотря на все усилия. Неутешительный для хозяев итог - 0:0.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Спартака» из Нальчика Хасанби Беджиев нахваливал свою команду за то, что она сумела удержать в неприкосновенности свои ворота при постоянных ударах в створ хозяев встречи. Он также посетовал и на плохое состояние поля, которое не позволило обеим командам показать быстрый и профессиональный футбол.

- У нас было несколько моментов, при которых могли и были должны забить мяч с игры, - рассказал журналистам главный тренер «Луча» Константин Емельянов. – Такие шансы имело сразу несколько игроков, но ворота соперника были «заколдованными». Не помог и агрессивный характер игры нашей команды. Вплоть до того, что даже судья был вынужден сделать соответствующее предупреждение одному из наших футболистов. Как-то все грустно. Мяч не идет в ворота, поэтому и нет побед. Что касается состояния здоровья игроков, то некоторые из них бьются на поле на обезболивающих уколах – эта мера вынужденная из-за короткой скамейки запасных.

Взяв в 30-ом туре одно очко, клуб из Владивостока остался на прежней 12-ой позиции с 37 очками. Следующий матч наша команда проведет 12 апреля в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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