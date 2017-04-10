Сады и огороды Приморья: Пасхальные персики

Видеоверсия любимого журнала

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Вашему вниманию представляем пилотную экранизацию книги! Если, говорить, конечно, менее пафосно, то не книги, а... журнала. В эфире программа «Сады и огороды» с Ириной Грядочкиной!