Вашему вниманию представляем пилотную экранизацию книги! Если, говорить, конечно, менее пафосно, то не книги, а... журнала. В эфире программа «Сады и огороды» с Ириной Грядочкиной!
Сады и огороды Приморья: Пасхальные персики
Видеоверсия любимого журналаВладивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.
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