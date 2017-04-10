В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек

Зарегистрировано более 2 тысяч нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 11 авариях во Владивостоке пострадали 13 человек; всего зарегистрировано 455 различных ДТП, из них 281 - с материальным ущербом. Участники 61 столкновения составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы за 7 дней составили 2 099 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 169 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 84 владивостокца и гостя города сели за руль пьяными - и попали на патрули ДПС. 68 были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 16 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские правоохранители составили 86 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 87 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 356 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 348 транспортных средств.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 249 пешеходов, 52 водителя автобусов и 106 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 90 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).