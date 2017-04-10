В Приморье сгорела дача

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спастельной службы Надеждинского муниципального района поступила информация о возгорании дачного дома в посёлке Соловей Ключ на улице Четырнадцатая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС россии по Приморью.

Незамедлительно по сигналу тревоги был направлен пожарный расчёт. Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы принялись ликвидировать пламя.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал.