В Находке горит судно

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны по городу Находка в 11 часов 59 минут. Звонивший сообщил о пожаре на судне.
Спустя 3 минуты огнеборцы были на месте происшествия. На улице Судоремонтная в плавучем доке горело находящееся в ремонте судно. В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.
Погибших и пострадавших не обнаружено. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.
В настоящее время ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия.