В Находке горит судно

Ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны по городу Находка в 11 часов 59 минут. Звонивший сообщил о пожаре на судне.

Спустя 3 минуты огнеборцы были на месте происшествия. На улице Судоремонтная в плавучем доке горело находящееся в ремонте судно. В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших не обнаружено. Угрозы распространения огня на другие объекты нет.

В настоящее время ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия.