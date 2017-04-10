Жителей Владивостока изо всех сил пытаются отравить пасхальными яйцами

Предпраздничная "война" предпринимателей и Россельхознадзора продолжается

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока изо всех сил пытаются отравить куриным яйцом: в преддверии Пасхи нечистые на руку продавцы, как оказалось, готовы пойти на все, лишь бы продать гражданам недоброкачественный товар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Напомним, на прошлой неделе на базе на улице Снеговой,13"д" в приморской столице была обнаружена крупная партия куриного яйца (43 тысячи штук) без указания даты изготовления на самих яйцах, а также с ветеринарным документом, выписанным на совсем другую партию.

Кроме того, на другой базе на Снеговой (19"б")была обнаружена еще одна партия яйца куриного столового из села Покровка Октябрьского района Приморья. Сопроводительные документы на товар отсутствовали. В ходе административного разбирательства владелец сомнительной партии, чтобы отбить партию яйца назад, предоставил в территориальное управление Россельхознадзора недействительное ветеринарное свидетельство. В этом свидетельстве местом реализации был указан рынок «Березка», расположенный по ул. Русская г. Владивостока, тогда как фактически продукция продавалась и была обнаружена на оптово-розничной базе на Снеговой.

Рейды полиции и Россельхознадзора продолжаются.

Чтобы уберечься от покупки просроченного яйца и не отравиться на праздник, необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка). Причём данные на этикетках на коробках с яйцом, такие как дата изготовления, производитель, категория яйца и так далее должны совпадать с аналогичными данными в сопроводительных документах. Место продажи продукции также должно совпадать с местом реализации, указанным в ветеринарном документе.