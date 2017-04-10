В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек 15:19, 10 апреля В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек (Эксклюзив)
Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары 14:43, 10 апреля Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары
Смертельное ДТП произошло в Приморье 14:35, 10 апреля Смертельное ДТП произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Апрель, 10 понедельник
15:28
РИА VladNews ждет ваших новостей!
15:28
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
15:19
В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек Эксклюзив
15:08
Жителей Владивостока изо всех сил пытаются отравить пасхальными яйцами
14:55
В Приморье сгорела дача
14:43
Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары
14:35
Смертельное ДТП произошло в Приморье Видео
14:31
Жительницу Владивостока обокрал ее же сосед
14:19
Во Владивостоке пройдёт памятное мероприятие в честь Дня освобождения узников фашистских концлагерей
14:14
«Луч-Энергия» не смог обыграть «Спартак» из Нальчика Фото
14:07
За минувшую неделю в Приморье выявлено более 18 тыс правонарушений на дорогах
13:58
Во Владивостоке открылось Генконсульство КНР Видео
13:47
В Находке горит судно Видео
13:40
Временный порядок оборудования подержанных авто системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработал в Приморье
13:30
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:29
Уникальная операция позволила женщине стать мамой во Владивостоке
13:26
Любительница выпить украла из супермаркета в Приморье алкоголь Видео
13:20
«Закулисье» бодибилдинга: что скрывается от взгляда зрителей в борьбе за самое красивое тело Эксклюзив
13:14
Во Владивостоке пройдут занятия экспресс-курса «Молодой управдом»
13:06
На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек Эксклюзив
13:02
Жительница Приморья перевозили в своей машине крупную партию наркотиков
12:58
Припаркованные автомобили затруднили проезд спасателей к очагу возгорания во Владивостоке Эксклюзив
12:49
Писательница из Владивостока Татьяна Таран поведала почитателям о своих мечтах Эксклюзив
12:46
Лучшие кикбоксеры ДФО в разделе фулл-контакт с лоу-киком встретились во Владивостоке Видео
12:34
Более 117 тыс бутылок с несертифицированным алкоголем было ввезено во Владивостоке
12:22
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека
12:11
Водитель внедорожника отправил пенсионерку в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
11:59
Водитель протаранил ограждение автовокзала в Уссурийске Фото
11:52
Алкоголь довел мужчину до самоубийства во Владивостоке Эксклюзив
11:52
Автолюбитель сбил двух школьниц одним ударом во Владивостоке Эксклюзив
11:42
«Артэтаж»: официальное открытие во Владивостоке Видео
11:34
Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Жителей Владивостока изо всех сил пытаются отравить пасхальными яйцами

Предпраздничная "война" предпринимателей и Россельхознадзора продолжается
Фото: wallpaper.zoda.ru Фото: wallpaper.zoda.ru
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока изо всех сил пытаются отравить куриным яйцом: в преддверии Пасхи нечистые на руку продавцы, как оказалось, готовы пойти на все, лишь бы продать гражданам недоброкачественный товар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Напомним, на прошлой неделе на базе на улице Снеговой,13"д" в приморской столице была обнаружена крупная партия куриного яйца (43 тысячи штук) без указания даты изготовления на самих яйцах, а также с ветеринарным документом, выписанным на совсем другую партию.

Кроме того, на другой базе на Снеговой (19"б")была обнаружена еще одна партия яйца куриного столового  из села Покровка Октябрьского района Приморья. Сопроводительные документы на товар отсутствовали. В ходе административного разбирательства владелец сомнительной партии, чтобы отбить партию яйца назад, предоставил в территориальное управление Россельхознадзора недействительное ветеринарное свидетельство. В этом свидетельстве местом реализации был указан рынок «Березка», расположенный по ул. Русская г. Владивостока, тогда как фактически продукция продавалась и была обнаружена на оптово-розничной базе на Снеговой.

Рейды полиции и Россельхознадзора продолжаются.

Чтобы уберечься от покупки просроченного яйца и не отравиться на праздник, необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка). Причём данные на этикетках на коробках с яйцом, такие как дата изготовления, производитель, категория яйца и так далее должны совпадать с аналогичными данными в сопроводительных документах. Место продажи продукции также должно совпадать с местом реализации, указанным в ветеринарном документе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье сгорела дача
14:55, 10 апреля 2017 В Приморье сгорела дача

Обстоятельства случившегося выясняются

Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары
14:43, 10 апреля 2017 Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары

В Приморье действует особый противопожарный режим

Смертельное ДТП произошло в Приморье
14:35, 10 апреля 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

На месте происшествия работают сотрудники полиции

Жительницу Владивостока обокрал ее же сосед
14:31, 10 апреля 2017 Жительницу Владивостока обокрал ее же сосед

Мужчина признался в содеянном

За минувшую неделю в Приморье выявлено более 18 тыс правонарушений на дорогах
14:07, 10 апреля 2017 За минувшую неделю в Приморье выявлено более 18 тыс правонарушений на дорогах

Сумма наложенных штрафов составила 104 млн 82 тыс рублей

В Находке горит судно
13:47, 10 апреля 2017 В Находке горит судно

Ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия

Любительница выпить украла из супермаркета в Приморье алкоголь
13:26, 10 апреля 2017 Любительница выпить украла из супермаркета в Приморье алкоголь

Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи