Более ста человек в Приморье тушат лесные пожары

В Приморье действует особый противопожарный режим

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Почти 200 гектаров охвачено огнем в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Более 100 человек и 20 единиц техники задействовано в тушении.

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 13 лесных пожаров, девять из них успешно ликвидированы. На данный момент продолжается тушение пяти пожаров в Пограничном, Партизанском районах и Уссурийском городском округе, три пожара локализованы на площади 137 гектаров. Кроме этого, за сутки пожарные подразделения 210 раз выезжали на тушение палов.

Всего с начала года зарегистрировано 72 лесных пожара на площади более 2200 гектаров. Специалисты отмечают, что в связи с повышением температуры воздуха, возрастает количество природных возгораний. Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим.

Ранее РИА VladNews сообщало, что за сутки в Приморье зарегистрировано 30 возгораний.

