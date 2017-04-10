«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!

В преддверии 9 мая, газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляют конкурс чтецов «Спасибо за победу»! День Победы, как поётся в песне – «это праздник со слезами на глазах». Нельзя забывать о подвигах, которые совершили ветераны, защищая нашу Родину. Давайте поздравим ветеранов лично! Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать заявку на электронный адрес: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru (в заявке написать ФИО, возраст участника, название произведения, контактные данные). Заявки принимаются до 26 апреля. К письму можно прикрепить видео-материал с исполнением патриотического произведения (желательно, но необязательно). Все видео будут размещены на сайте vladnews.ruдля голосования – участник, набравший наибольшее количество голосов на сайте получит дополнительную номинацию.
В этом году конкурс разделён на 2 этапа – кастинг (28 и 29 апреля) и гала-концерт. Кастинг состоится по адресу: Народный пр-т, 13, офис 202 (конференц-зал). К участию допускаются дети в возрасте от 3-х до 16 лет, приславшие заявку до 26 апреля. На гала-концерте прозвучат лучшие произведения конкурса. Все участники конкурса получат грамоты, а лучшие исполнители – номинации и приятные подарки. Участие в конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации конкурса чтецов «Спасибо за победу»
Организаторы конкурса:
АО Владивосток- Новости.
Адрес организатора: г. Владивосток, Народный проспект, 13
- Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе, раскрывает права и обязанности Сторон, требования к участникам конкурса, условия проведения и подведения итогов конкурса «Спасибо за победу» (далее — конкурс).
1.2. Цель конкурса: активизация творческого потенциала и выявление талантов среди жителей Приморского края.
1.3. Полные сроки конкурса (в том числе вручения призов):
«28» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.
«29» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.
«5» мая 2017 - гала- концерт, награждение участников
Приём заявок участников осуществляется до «26» апреля 2017 года (до 23:59 по местному времени).
1.4. Творческий конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.Требования к участникам конкурса.
- Участником конкурса (далее - «участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 3-х лет, являющееся гражданином Российской Федерации;
- Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку, в которой необходимо указать: возраст участника, ФИО, название произведения, контактные данные педагога и одного из родителей. Заявку нужно прислать на адрес konkurs@vladnews.ruили pr-pmg@mail.ru. В заявке необходимо указать телефонный номер, по которому можно связаться с участником, адрес электронной почты, а также прикрепить видеофайл;
- В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать данному физическому лицу участвовать в конкурсе.
- Участник обязуется посещать все репетиции и встречи с организатором, а также непосредственно выступления. График встреч организатор высылает заранее.
- Персональные данные:
2.5.1.Принимая участие в конкурсе, участник
подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором с
целью проведения настоящего конкурса. Участник конкурса может отозвать данное
согласие, направив письменное уведомление об его отзыве по адресу:
2.5.2.Организатор гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Участника и Организатора конкурса
3.1. Участник конкурса имеет право:
- принять участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положением;
- получать информацию о сроках и условиях проведения конкурса;
- получить приз в случае признания его победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;
- получить сведения об Организаторе конкурса;
3.2. Организатор конкурса имеет право:
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
- в случае необходимости затребовать у Победителей конкурса информацию, необходимую для предоставления в государственные органы;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять информацию об участнике конкурса третьим лицам;
- проводить интервью с Победителями конкурса для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, с согласия Победителей, без дополнительного вознаграждения;
- использовать в любых средствах массовой информации работы участников конкурса, изображения и персональные данные участников конкурса, в том числе путем упоминания о них;
- не допустить к участию в конкурсе участника, в случае если в заявке на участие в конкурсе заполнены не все поля, помеченные как обязательные;
- на свое собственное усмотрение признать недействительными заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе любому лицу, которое в процессе подачи заявок на участие, или же в период проведения конкурса, либо своими действиями нарушает настоящее Положение или законодательство Российской Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц.
- увеличить сроки или изменить условия конкурса, внеся заблаговременно изменения в Положение и поместив объявление об изменениях на своем сайте http://vladnews.ru// за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу.
3.3. Организатор не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
- за неполучение участником уведомления о победе в конкурсе по причине указания участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;
- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника конкурса;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
- за переносы сроков и сбои в проведении конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
3.4. Участник Творческого конкурса обязан
В случае признания его участником конкурса и получения
соответствующего запроса от Организатора, до «26» апреля
- ФИО;
- контактные данные
- дату рождения и возраст;
- название произведения;
- телефон (при наличии)
- видеофайл с исполнением стихотворения (желательно)
По требованию Организатора, победитель – обладатель приза предоставляет копии соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность и подтверждающие его статус (резидент/нерезидент) посредством скан-копии.
4. Алгоритм участия в конкурсе
4.1.Подача заявок.
- Заявки на участие принимаются в электронном виде. Все участники должны выслать заявку на электронный ящик: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru
Все поступившие заявки формируются в единую базу и направляются для рассмотрения организатору.
- Подача заявок осуществляется до 26.04.2017 (до 23:59 по местному времени).
Заявка должна содержать контактную информацию с конкурсантом, Ф.И.О. педагога, желательно номер телефона педагога.
Заявки, которые будут предоставлены позже указанного, к участию в конкурсе не допускаются.
4.2.Техническая инструкция конкурса.
Выступление каждого конкурсанта может продолжаться не более 5 минут.
- Каждый конкурсант обязан быть лично на площадке, определённой Организатором, минимум за час до начала выступления для проведения технического инструктажа и подготовки к выступлению и регистрации.
5. Подведение итогов конкурса чтецов
5.1. Состав Комиссии будет определяться Организатором. Организатор оставляет за собой право изменять состав членов Комиссии по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений.
5.2. Все заявки, отправленные участниками конкурса способами, указанными в п. 4.1. настоящего Положения, и полученные в срок до «26» апреля 2017 года включительно принимают участие в конкурсе.
5.3. «28» и «29» апреля 2017 года Комиссия выбирает финалистов среди Участников, о чем составляется протокол.
5.4. Имена победителей конкурса будут объявлены «9» мая 2017 года на финале.
Призы не выдаются в следующих случаях:
- в случае совершения участником противоправных действий в связи с конкурсом;
- при несоблюдении участниками конкурса настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.
- в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности связанных с настоящим конкурсом действий участника Творческого конкурса.
6. Контактная информация
Кураторы проекта: Даниленко Александра (+79502807445)
Сайт конкурса: http://vladnews.ru//