«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 3-х до 16-ти лет

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии 9 мая, газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляют конкурс чтецов «Спасибо за победу»! День Победы, как поётся в песне – «это праздник со слезами на глазах». Нельзя забывать о подвигах, которые совершили ветераны, защищая нашу Родину. Давайте поздравим ветеранов лично! Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать заявку на электронный адрес: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru (в заявке написать ФИО, возраст участника, название произведения, контактные данные). Заявки принимаются до 26 апреля. К письму можно прикрепить видео-материал с исполнением патриотического произведения (желательно, но необязательно). Все видео будут размещены на сайте vladnews.ruдля голосования – участник, набравший наибольшее количество голосов на сайте получит дополнительную номинацию.

В этом году конкурс разделён на 2 этапа – кастинг (28 и 29 апреля) и гала-концерт. Кастинг состоится по адресу: Народный пр-т, 13, офис 202 (конференц-зал). К участию допускаются дети в возрасте от 3-х до 16 лет, приславшие заявку до 26 апреля. На гала-концерте прозвучат лучшие произведения конкурса. Все участники конкурса получат грамоты, а лучшие исполнители – номинации и приятные подарки. Участие в конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации конкурса чтецов «Спасибо за победу»

Организаторы конкурса:

АО Владивосток- Новости.

Адрес организатора: г. Владивосток, Народный проспект, 13

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе, раскрывает права и обязанности Сторон, требования к участникам конкурса, условия проведения и подведения итогов конкурса «Спасибо за победу» (далее — конкурс).

1.2. Цель конкурса: активизация творческого потенциала и выявление талантов среди жителей Приморского края.

1.3. Полные сроки конкурса (в том числе вручения призов):

«28» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.

«29» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.

«5» мая 2017 - гала- концерт, награждение участников

Приём заявок участников осуществляется до «26» апреля 2017 года (до 23:59 по местному времени).

1.4. Творческий конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

2.Требования к участникам конкурса.

Участником конкурса (далее - «участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 3-х лет, являющееся гражданином Российской Федерации; Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку, в которой необходимо указать: возраст участника, ФИО, название произведения, контактные данные педагога и одного из родителей. Заявку нужно прислать на адрес konkurs@vladnews.ruили pr-pmg@mail.ru. В заявке необходимо указать телефонный номер, по которому можно связаться с участником, адрес электронной почты, а также прикрепить видеофайл; В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать данному физическому лицу участвовать в конкурсе. Участник обязуется посещать все репетиции и встречи с организатором, а также непосредственно выступления. График встреч организатор высылает заранее. Персональные данные:

2.5.1.Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором с целью проведения настоящего конкурса. Участник конкурса может отозвать данное согласие, направив письменное уведомление об его отзыве по адресу: 690014, г. Владивосток, Народный проспект, 13.

2.5.2.Организатор гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Участника и Организатора конкурса

3.1. Участник конкурса имеет право:

принять участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положением;

получать информацию о сроках и условиях проведения конкурса;

получить приз в случае признания его победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;

получить сведения об Организаторе конкурса;

3.2. Организатор конкурса имеет право:

не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;

в случае необходимости затребовать у Победителей конкурса информацию, необходимую для предоставления в государственные органы;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять информацию об участнике конкурса третьим лицам;

проводить интервью с Победителями конкурса для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, с согласия Победителей, без дополнительного вознаграждения;

использовать в любых средствах массовой информации работы участников конкурса, изображения и персональные данные участников конкурса, в том числе путем упоминания о них;

не допустить к участию в конкурсе участника, в случае если в заявке на участие в конкурсе заполнены не все поля, помеченные как обязательные;

на свое собственное усмотрение признать недействительными заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе любому лицу, которое в процессе подачи заявок на участие, или же в период проведения конкурса, либо своими действиями нарушает настоящее Положение или законодательство Российской Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц.

увеличить сроки или изменить условия конкурса, внеся заблаговременно изменения в Положение и поместив объявление об изменениях на своем сайте http://vladnews.ru// за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу.

3.3. Организатор не несет ответственности:

за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;

за неполучение участником уведомления о победе в конкурсе по причине указания участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника конкурса;

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

за переносы сроков и сбои в проведении конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.

3.4. Участник Творческого конкурса обязан

В случае признания его участником конкурса и получения соответствующего запроса от Организатора, до «26» апреля 2017 г. предоставить:

ФИО;

контактные данные

дату рождения и возраст;

название произведения;

телефон (при наличии)

видеофайл с исполнением стихотворения (желательно)

По требованию Организатора, победитель – обладатель приза предоставляет копии соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность и подтверждающие его статус (резидент/нерезидент) посредством скан-копии.

4. Алгоритм участия в конкурсе

4.1.Подача заявок.

Заявки на участие принимаются в электронном виде. Все участники должны выслать заявку на электронный ящик: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru

Все поступившие заявки формируются в единую базу и направляются для рассмотрения организатору.

Подача заявок осуществляется до 26.04.2017 (до 23:59 по местному времени).

Заявка должна содержать контактную информацию с конкурсантом, Ф.И.О. педагога, желательно номер телефона педагога.

Заявки, которые будут предоставлены позже указанного, к участию в конкурсе не допускаются.

4.2.Техническая инструкция конкурса.

Выступление каждого конкурсанта может продолжаться не более 5 минут.

Каждый конкурсант обязан быть лично на площадке, определённой Организатором, минимум за час до начала выступления для проведения технического инструктажа и подготовки к выступлению и регистрации.

5. Подведение итогов конкурса чтецов

5.1. Состав Комиссии будет определяться Организатором. Организатор оставляет за собой право изменять состав членов Комиссии по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений.

5.2. Все заявки, отправленные участниками конкурса способами, указанными в п. 4.1. настоящего Положения, и полученные в срок до «26» апреля 2017 года включительно принимают участие в конкурсе.

5.3. «28» и «29» апреля 2017 года Комиссия выбирает финалистов среди Участников, о чем составляется протокол.

5.4. Имена победителей конкурса будут объявлены «9» мая 2017 года на финале.

Призы не выдаются в следующих случаях:

в случае совершения участником противоправных действий в связи с конкурсом;

при несоблюдении участниками конкурса настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.

в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности связанных с настоящим конкурсом действий участника Творческого конкурса.

6. Контактная информация

Кураторы проекта: Даниленко Александра (+79502807445)

Сайт конкурса: http://vladnews.ru//