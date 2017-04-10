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Общество

«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 3-х до 16-ти лет
Фото: cpacibodedu.ru Фото: cpacibodedu.ru
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии 9 мая, газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляют конкурс чтецов «Спасибо за победу»! День Победы, как поётся в песне – «это праздник со слезами на глазах». Нельзя забывать о подвигах, которые совершили ветераны, защищая нашу Родину. Давайте поздравим ветеранов лично! Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать заявку на электронный адрес: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru (в заявке написать ФИО, возраст участника, название произведения, контактные данные). Заявки принимаются до 26 апреля. К письму можно прикрепить видео-материал с исполнением патриотического произведения (желательно, но необязательно). Все видео будут размещены на сайте vladnews.ruдля голосования – участник, набравший наибольшее количество голосов на сайте получит дополнительную номинацию.

В этом году конкурс разделён на 2 этапа – кастинг (28 и 29 апреля) и гала-концерт. Кастинг состоится по адресу: Народный пр-т, 13, офис 202 (конференц-зал). К участию допускаются дети в возрасте от 3-х до 16 лет, приславшие заявку до 26 апреля. На гала-концерте прозвучат лучшие произведения конкурса. Все участники конкурса получат грамоты, а лучшие исполнители – номинации и приятные подарки. Участие в конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации конкурса чтецов «Спасибо за победу»

Организаторы конкурса:

АО Владивосток- Новости.

Адрес организатора: г. Владивосток, Народный проспект, 13

  1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе, раскрывает права и обязанности Сторон, требования к участникам конкурса, условия проведения и подведения итогов конкурса «Спасибо за победу» (далее — конкурс).

1.2. Цель конкурса: активизация творческого потенциала и выявление талантов среди жителей Приморского края.

1.3. Полные сроки конкурса (в том числе вручения призов):

«28» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.

«29» апреля 2017 – отборочный тур конкурса.

«5» мая 2017 - гала- концерт, награждение участников

Приём заявок участников осуществляется до «26» апреля 2017 года (до 23:59 по местному времени).

1.4. Творческий конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

  • 2.Требования к участникам конкурса.
  1. Участником конкурса (далее - «участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 3-х лет, являющееся гражданином Российской Федерации;
  2. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку, в которой необходимо указать: возраст участника, ФИО, название произведения, контактные данные педагога и одного из родителей. Заявку нужно прислать на адрес konkurs@vladnews.ruили pr-pmg@mail.ru. В заявке необходимо указать телефонный номер, по которому можно связаться с участником, адрес электронной почты, а также прикрепить видеофайл;
  3. В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать данному физическому лицу участвовать в конкурсе.
  4. Участник обязуется посещать все репетиции и встречи с организатором, а также непосредственно выступления. График встреч организатор высылает заранее.
  5. Персональные данные:

2.5.1.Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором с целью проведения настоящего конкурса. Участник конкурса может отозвать данное согласие, направив письменное уведомление об его отзыве по адресу: 690014, г. Владивосток, Народный проспект, 13.

2.5.2.Организатор гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Участника и Организатора конкурса

3.1. Участник конкурса имеет право:

  • принять участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положением;
  • получать информацию о сроках и условиях проведения конкурса;
  • получить приз в случае признания его победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;
  • получить сведения об Организаторе конкурса;

3.2. Организатор конкурса имеет право:

  • не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
  • в случае необходимости затребовать у Победителей конкурса информацию, необходимую для предоставления в государственные органы;
  • в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять информацию об участнике конкурса третьим лицам;
  • проводить интервью с Победителями конкурса для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, с согласия Победителей, без дополнительного вознаграждения;
  • использовать в любых средствах массовой информации работы участников конкурса, изображения и персональные данные участников конкурса, в том числе путем упоминания о них;
  • не допустить к участию в конкурсе участника, в случае если в заявке на участие в конкурсе заполнены не все поля, помеченные как обязательные;
  • на свое собственное усмотрение признать недействительными заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе любому лицу, которое в процессе подачи заявок на участие, или же в период проведения конкурса, либо своими действиями нарушает настоящее Положение или законодательство Российской Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц.
  • увеличить сроки или изменить условия конкурса, внеся заблаговременно изменения в Положение и поместив объявление об изменениях на своем сайте http://vladnews.ru// за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу.

3.3. Организатор не несет ответственности:

  • за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
  • за неполучение участником уведомления о победе в конкурсе по причине указания участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;
  • за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника конкурса;
  • в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
  • за переносы сроков и сбои в проведении конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.

3.4. Участник Творческого конкурса обязан

В случае признания его участником конкурса и получения соответствующего запроса от Организатора, до «26» апреля 2017 г. предоставить:

  • ФИО;
  • контактные данные
  • дату рождения и возраст;
  • название произведения;
  • телефон (при наличии)
  • видеофайл с исполнением стихотворения (желательно)

По требованию Организатора, победитель – обладатель приза предоставляет копии соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность и подтверждающие его статус (резидент/нерезидент) посредством скан-копии.

4. Алгоритм участия в конкурсе

4.1.Подача заявок.

  • Заявки на участие принимаются в электронном виде. Все участники должны выслать заявку на электронный ящик: konkurs@vladnews.ru или pr-pmg@mail.ru

Все поступившие заявки формируются в единую базу и направляются для рассмотрения организатору.

  • Подача заявок осуществляется до 26.04.2017 (до 23:59 по местному времени).

Заявка должна содержать контактную информацию с конкурсантом, Ф.И.О. педагога, желательно номер телефона педагога.

Заявки, которые будут предоставлены позже указанного, к участию в конкурсе не допускаются.

4.2.Техническая инструкция конкурса.

Выступление каждого конкурсанта может продолжаться не более 5 минут.

  • Каждый конкурсант обязан быть лично на площадке, определённой Организатором, минимум за час до начала выступления для проведения технического инструктажа и подготовки к выступлению и регистрации.

5. Подведение итогов конкурса чтецов

5.1. Состав Комиссии будет определяться Организатором. Организатор оставляет за собой право изменять состав членов Комиссии по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений.

5.2. Все заявки, отправленные участниками конкурса способами, указанными в п. 4.1. настоящего Положения, и полученные в срок до «26» апреля 2017 года включительно принимают участие в конкурсе.

5.3. «28» и «29» апреля 2017 года Комиссия выбирает финалистов среди Участников, о чем составляется протокол.

5.4. Имена победителей конкурса будут объявлены «9» мая 2017 года на финале.

Призы не выдаются в следующих случаях:

  • в случае совершения участником противоправных действий в связи с конкурсом;
  • при несоблюдении участниками конкурса настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.
  • в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности связанных с настоящим конкурсом действий участника Творческого конкурса.

6. Контактная информация

Кураторы проекта: Даниленко Александра (+79502807445)

Сайт конкурса: http://vladnews.ru//

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