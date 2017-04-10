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Фоторепортажи

«Закулисье» бодибилдинга: что скрывается от взгляда зрителей в борьбе за самое красивое тело

Как прошли соревнования по бодибилдингу во Владивостоке
Фото: Анастасия Телятникова Фото: Анастасия Телятникова
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

8 апреля на сцене «Андеграунд» состоялся открытый кубок Приморского края по бодибилдингу-2017, где корреспондент РИА VladNews смог заглянуть за кулисы и узнать о том, как участники готовятся к выступлению.

Не дюжую силу, выносливость и идеальные тела продемонстрировали 84 спортсмена: девушек и парни, которые приняли участие в соревнованиях. Спортсмены со всего края боролись за звание «лучшего». В этом году было представлено 5 дисциплин: фитнес бикини, пляжный, классический, экстремальный бодибилдинг и бодифитнес.

«В этом году количество участников стало намного больше, с каждым годом растет и их уровень. Появились новые категории, по сравнению с прошлым годом, их уже стало в два раза больше – этот спорт продолжает развиваться в нашем крае, - комментирует судья Международной категории, главный судья соревнований Сергей Кудряшов.

Сергей Николаевич отметил также достойный уровень организации соревнований и повышение качества самих спортсменов. В этом его полностью поддержал Президент Приморской краевой федерации бодибилдинга и фитнеса Николай Левин, за что выразил благодарность всем участникам мероприятия: «Хочу поблагодарить спортсменов за высокий уровень подготовки, а зрителей за поддержку участников и проявленный интерес к этому виду спорта. Большая благодарность оргкомитету, благодаря которому мероприятие стало возможным. Конечно, благодарность судейской бригаде, которая, на мой взгляд, правильно расставила баллы и смогла выделить лучших среди множества достойных.»

Но через что прошли участники, прежде чем получили такую похвалу, мы узнали за кулисами соревнований.

На сцене искрометное шоу, яркие костюмы, белоснежные улыбки и тела, сродни бронзовой античной скульптуре «Дискобол». Зрители горящим взглядом наблюдают за отточенными движениями, пластикой тел и игрой мышц, переливающихся под светом софитов. За сценой же: запах грима, спортинвентарь для разогрева мышц, мелкие перекусы и ни капли воды! Если вы думаете, что самое сложное – это накачать мышцы, то спортсмены с вами могут не согласится, почти в один голос отвечая, что, строгая диета и отсутствие воды перед самыми соревнованиями – вот, что требует нечеловеческой выдержки.

«Последние два месяца перед соревнованиями в рацион входят гречка и вареная куриная грудка без соли. Нет ни сладко, ни соленного, - поделился с нами участник из Уссурийска Алексей Шаторный. - Неделя до соревнований была на вареной курице и яичном белке, а за последние двое суток я не выпил ни капли воды.»

«Самое сложное – это режим питания, постоянные контейнеры с едой, когда ты на работе, учебе, тренировках», - говорит новичок соревнований Анастасия Сошинская, участница из Владивостока. - Сначала было тяжело перейти на новый режим, тем более, что я очень люблю сладкое, но результаты, которых я добилась, того стоили.»

Упорный труд, более 8 часов эмоционального и физического напряжения и вот он, вкус победы! Своими эмоциями поделились победительницы соревнований Евгения Игнатенко и Алина Петренко:

«Было сложно, но была цель и делала все, что было в моих силах. Это не первые мои соревнования, но первая медаль за 1 место, - поделилась Алина, победительница в категории роста до 169 см. – К победе стремишься, но сейчас ощущение, что этого вовсе не ожидала.»

«Ощущения непередаваемые, когда слышишь, кто занял 2 место и понимаешь, что ты займешь первое - тогда и слезы, и дрожь в коленках, - говорит Евгения, занявшая призовое первое место в категории до 172 см. - Любая победа дается нелегко: тренировки, питание – все очень жестко. Но тренер очень помогает на всех этапах: от режима тренировок, питания, до сценического образа.»

Бодибилдинг становится все популярнее в нашем крае, растет мастерство спортсменов и самих тренеров. И те, кто готов создавать свое идеальное тело и проверить себя на прочность, может получить грамотную помощь и качественную подготовку, тем более, что этот вид спорта получает все большее развитие: планируются проведение турниров по традиционным дисциплинам бодибилдинга и фитнеса, а также фестивалей, куда приглашаются и другие федерации к сотрудничеству для популяризации этого вида спорта.

Автор фоторепортажа: Анастасия Телятникова

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