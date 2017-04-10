Во Владивостоке пройдёт памятное мероприятие в честь Дня освобождения узников фашистских концлагерей

Приглашаются все желающие

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

11 апреля в мире отметят Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память об интернациональном восстании узников немецкого концлагеря Бухенвальд, сообщает РИА VladNews со ссылой н пресс-службу администрации города.

Завтра, 11 апреля, в 12 часов во Владивостоке у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (в районе ул. Карбышева, д. 11) состоится памятное мероприятие.

Почтить память погибших узников фашистских концлагерей приглашаются все желающие.