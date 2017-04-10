За минувшую неделю в Приморье выявлено более 18 тыс правонарушений на дорогах

Сумма наложенных штрафов составила 104 млн 82 тыс рублей

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 18663 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 104 млн 82 тыс. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Было вынесено 18042 постановления о наложении штрафа на сумму 9 млн 550 тыс. рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги - 621 постановление на сумму 931 тыс. рублей.

5865 постановлений - административный штраф, который не был оплачен в установленный срок.

За уклонение от исполнения административного законодательства 21 административный материал направлен в суд для рассмотрения и принятия решения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Повсеместное использование автоматических комплексов влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.