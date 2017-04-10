На дорогах Владивостока в выходные пострадали шесть человек

Сводка за минувший уикенд

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 114 ДТП; в четырех авариях пострадали шесть человек: двое погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести. Так, биологической смертью водителей закончились аварии на шаморовской трассе и на Маковского. Кроме того, в аварии возле Шаморы (бухта Лазурная) перелом получил мужчина-пассажир. 61-летняя женщина, попавшая под колеса внедорожника, была отправлена в реанимацию с сочетанными травмами. А на пешеходном переходе на улице Толстого были сбиты сразу две школьницы - 13 и 14 лет. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. За субботу и воскресенье было зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом. Участники 10 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 538 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 101 - в отношении пешеходов, 22 - в отношении водителей автобусов и 30 - в отношении таксистов.

Составлено 72 протокола о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 25 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 29 пьяных водителей, а также 15 любителей быстрой езды. Двое автомобилистов попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули в 29 автомобилях.

71 владивостокский автомобилист нарушил правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 76 транспортных средств.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали 23 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.