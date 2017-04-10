Уникальная операция позволила женщине стать мамой во Владивостоке

Врачи спасли жизнь маме и малышу

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Гигантская опухоль не помешала жительнице Владивостока стать мамой. Своевременную и высококвалифицированную помощь женщине оказали специалисты роддома № 3, которые провели уникальную операцию на фоне развивающейся беременности, а в положенный срок приняли долгожданного малыша. На днях ему исполнился один месяц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Женщина с диагнозом «миома» обратилась в приемный покой еще в прошлом году. Ситуация осложнялась тем, что женщина ожидала рождения ребенка. Срок беременности составлял 8-9 недель, и растущая опухоль ставила под угрозу не только репродуктивное здоровье будущей мамы, но и жизнь малыша, которого она носила под сердцем.

Осмотр показал, что миома значительно превышала величину беременной матки. Также были выявлены признаки распада миоматозного узла, вызванные нарушением его питания и сопровождающиеся процессом интоксикации. Серьезная проблема заключалась в том, что опухоль имела атипичное расположение – в районе сосудистого пучка, а расстояние между стенкой распадающегося узла и плодным яйцом составляло всего четыре миллиметра, тогда как при осуществлении стандартного хирургического вмешательства оно должно превышать пять – во избежание риска проникновения в матку. В данном случае этот риск был высочайшим и угрожал потерей не только беременности, но и любой возможности стать мамой в будущем. Однако специалисты гинекологического отделения решили, во что бы то ни стало, помочь женщине, избавив ее от миомы и при этом сохранив жизнь ее ребенку.

Врачи выполнили сложнейшую операцию, потребовавшую от хирургов предельной собранности и поистине ювелирной точности. Опухоль была успешно удалена методом консервативной миомэктомии, без вскрытия полости матки, в которой на тот момент вот уже как 9 недель развивался малыш.

В последующие месяцы пациентка продолжила наблюдение у специалистов учреждения, перейдя под опеку коллектива женской консультации «третьего» родильного дома. А 3 марта произошло событие, ставшее долгожданным не только для жительницы Владивостока, но и для ее врачей: появился на свет малыш, за жизнь которого так самоотверженно сражались медики. Здоровый, доношенный мальчик родился в результате операции «кесарево сечение», которую провели сотрудники акушерского отделения роддома № 3.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай в истории гинекологической службы учреждения, когда операции по устранению миоматозных узлов проходили на фоне развивающейся беременности, а их главным результатом являлось счастливое материнство пациенток. Пожалуй, одним из наиболее ярких и действительно уникальных событий в практике специалистов стало дважды произведенное удаление опухоли у 29-летней беременной женщины – на этапе вынашивания ребенка и сразу же после родоразрешения. Так, первое хирургическое вмешательство было выполнено на сроке беременности в 16-17 недель и сопровождалось вскрытием полости матки. А следующее состоялось на этапе доношенной беременности и осуществлялось без вскрытия, после проведенного «кесарева сечения» (вес новорожденного мальчика составил 2 кг 910 граммов). При этом сохранение репродуктивных функций пациентки позволило ей спустя несколько лет забеременеть вновь, и в 2016 году она родила дочь, которую также приняли акушеры «третьего» роддома Владивостока.