Во Владивостоке пройдут занятия экспресс-курса «Молодой управдом»

10 и 12 апреля

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, и в среду, 12 апреля, во Владивостоке пройдут семинары экспресс-курса «Молодой управдом».

10 апреля будут рассмотрены темы:

структура платы за содержание и ремонт жилых помещений,

осенне-весенний осмотр МКД.

Темы занятия 12 апреля:

что такое общедомовые нужды (ОДН) и как с ним «бороться»?

об управлении содержания жилищного фонда администрации города Владивостока.

Организаторы приглашают горожан в возрасте до 35 лет стать слушателями экспресс-курса по вопросам ЖКХ. Узнать более подробную информацию и подать заявку можно по телефону 254-52-77 или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О., возраст и свои контактные данные (телефон, электронную почту).

Занятия проходят в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20) в 18:30. Участие в экспресс-курсе бесплатное.

Организаторы «Молодого управдома» – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока, информационный отдел МКУ «Учетно-регистрационный центр» и общественная организация «Домовой контроль».