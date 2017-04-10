Припаркованные автомобили затруднили проезд спасателей к очагу возгорания во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 20 часов 51 минуту. Звонивший заявил о пожаре в доме по улице Сафонова,20. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью, из-за того,что во дворе было припарковано огромное количество автомобилей, добраться до места пожара было сложно. Спустя 10 минут проехать в очагу возгорания все же удалось.

Проведя разведку, пожарные выяснили, что в шахте лифта на крыше горит мусор. В 21 час 16 минут возгорание было локализовано. Спустя еще 19 минут - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 4 кв. м. Тушили возгорание 16 человек личного состава и три единицы спецтехники.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.