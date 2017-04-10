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Жительница Приморья перевозили в своей машине крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Дальнереченске сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На трассе А-370 сотрудники полиции остановили автомобиль марки Тойота Королла, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Дальнереченска. В ходе досмотра был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находился шприц с жидкостью темно-зеленого цвета со специфическим запахом и шесть бумажных пакетов со слипшейся табачной массой бурого цвета и характерным запахом.

Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания.

Было установлено, что в одноразовом шприце находилось гашишное масло, а в пакетах - смесь табака с гашишным маслом. Общая масса наркотического вещества превысила 22,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит лишение свободы от трех до десяти лет с выплатой крупного денежного штрафа.

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