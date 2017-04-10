За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека

Зарегистрировано более 160 аварий

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные на дорогах Приморского края зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В 148 ДТП владельцам авто нанесен материальный ущерб, 13 человек пострадали при авариях в Приморье, еще 15 участникам ДТП потребовалась помощь врачей. Кроме того, погибли четыре человека.

Ранее РИА VladNews сообщало об аварии, участниками которой стали большегруз Hino и мотоцикл Kawasaki. Пассажир мотоцикла погиб на месте.

В пригороде Владивосток за рулем Nissan X-TRAIL погибла женщина-водитель 62 лет.

Также водитель автомобиля марки Toyota Chaser въехал в стоящий на обочине большегруз. Водитель погиб на месте.

Мужчину, протаранившего на своем ТС фонарный столб, врачи скорой помощи "откачивали" на дороге. Мероприятия результата не дали - водитель скончался.