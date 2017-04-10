Более 117 тыс бутылок с несертифицированным алкоголем было ввезено во Владивостоке

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Житель Приморья, 1976 года рождения, обвиняется в незаконной перевозки продукции без предусмотренной законодательством маркировки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Нальчик в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия.

В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 117 тыс. бутылок с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.

Данная алкогольная продукция была изъята осенью в 2014 году сотрудниками УМВД России по Владивостоку. В отношении соучастников фигуранта по данному делу материалы выделены в отдельное производство.

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками составила свыше 29 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту дела грозит лишение свободы до 6 лет.