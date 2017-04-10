Водитель внедорожника отправил пенсионерку в реанимацию во Владивостоке

За рулем авто был 66-летний мужчина

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Водитель внедорожника SsangYong Actyon отправил 61-летнюю женщину в реанимацию с сочетанными травмами во Владивостоке. Наезд произошел в субботу в светлое время (примерно в 14:20) суток около дома №14 по улице Бородинской, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

За рулем двигавшегося со стороны Выселковой в сторону Иртышской машины был 66-летний мужчина.

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