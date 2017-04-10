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Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь

Пока мама с врачом думали, как сообщить Саше о страшном заболевании, Саша уже «гуглил» его прогноз
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Три года назад девятикласснику Саше стало плохо на уроке физкультуры. Анализы крови врачу не понравились и мальчика отправили во Владивосток на консультацию к гематологу.

Диагноз звучал неутешительно - апластическая анемия, тяжелая форма. Это заболевание, при котором костный мозг перестает вырабатывать нужное количество всех основных клеток крови. Без лечения больные тяжелой формой погибают в течение нескольких месяцев, но при современной и правильной терапии прогноз достаточно хороший.
Это редкое заболевание - всего 2-6 случаев на миллион жителей в год. Саше "повезло". А во Владивостоке он оказался в одной палате с Димой. Они родились в один день, имели одинаковые симптомы и получали одинаковое лечение. Так совпало. Саша догадался о диагнозе раньше, чем его сообщили взрослые.

Димы больше нет, а Саша борется и настроен на победу.
Он не сдается и окружающие даже предположить не могут о его болезни.
За прошедшие три года Саша окончил школу, поступил в институт и переехал во Владивосток. Учится на первом курсе, живет в общежитии, пишет стихи и мечтает купить маме самые красивые цветы с первой зарплаты.
Прошлая терапия принесла облегчение, и болезнь отступила почти на два года. А сейчас вернулась. Показатели крови снова стремятся к нулю. Но опускать руки - это не про Сашу.
Каждый день Саша Сафаров должен принимать 300 мг дорогостоящего препарата Сандиммун-Неорал. Стоимость 9 упаковок 45000₽. Этого хватит на три месяца.
Мы объявляем начало сбора.
Вы можете оплатить препарат самостоятельно или перечислить деньги любым удобным способом.
На все вопросы мы рады ответить по телефонам+7(914)706-76-57(Владивосток) и

Помочь Саше можно на нашем сайтеhttps://sohrani-zhizn.ru/campaign/saf...
или отправив СМС с текстом БФСЖ и суммой перевода (например, БФСЖ 500) на короткий номер 3443

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