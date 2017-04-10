Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь

Пока мама с врачом думали, как сообщить Саше о страшном заболевании, Саша уже «гуглил» его прогноз

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Три года назад девятикласснику Саше стало плохо на уроке физкультуры. Анализы крови врачу не понравились и мальчика отправили во Владивосток на консультацию к гематологу.

Диагноз звучал неутешительно - апластическая анемия, тяжелая форма. Это заболевание, при котором костный мозг перестает вырабатывать нужное количество всех основных клеток крови. Без лечения больные тяжелой формой погибают в течение нескольких месяцев, но при современной и правильной терапии прогноз достаточно хороший.

Это редкое заболевание - всего 2-6 случаев на миллион жителей в год. Саше "повезло". А во Владивостоке он оказался в одной палате с Димой. Они родились в один день, имели одинаковые симптомы и получали одинаковое лечение. Так совпало. Саша догадался о диагнозе раньше, чем его сообщили взрослые.

Димы больше нет, а Саша борется и настроен на победу.

Он не сдается и окружающие даже предположить не могут о его болезни.

За прошедшие три года Саша окончил школу, поступил в институт и переехал во Владивосток. Учится на первом курсе, живет в общежитии, пишет стихи и мечтает купить маме самые красивые цветы с первой зарплаты.

Прошлая терапия принесла облегчение, и болезнь отступила почти на два года. А сейчас вернулась. Показатели крови снова стремятся к нулю. Но опускать руки - это не про Сашу.

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