В Приморье водитель большегруза сбил мотоциклиста

Есть погибшие

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием большегруза и мотоцикла, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился 9 апреля. Сообщение о столкновении поступило в дежурную часть МОМВД России «Кавалеровский» в 20 часов - сообщалось о ДТП в районе 302 км автодороги «Осиновка-Рудная пристань»

61-летний мужчина за рулем автомобиля Hino двигался со стороны улицы Шоссейная поселка Кавалерово в направлении автодороги «Оиновка-Рудная пристань. Не предоставив преимущество в движении водителю мотоцикла Kawasaki, двигавшемуся по главной дороге, автомобилист спровоцировал столкновение с двухколесным транспортным средством, в результате которого пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Водитель госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, пассажир - скончался на месте ДТП. Возраст погибшего мужчины – 40 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по фактам данных дорожно-транспортных происшествий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.