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Культура

Известный российский певец Митя Фомин приезжает во Владивосток

На сцене Приморской филармонии состоится акустический концерт «Завтра будет все по-другому»
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

18 апреля 2017 на сцене Приморской краевой филармонии состоится акустический концерт артиста Мити Фомина «Завтра будет все по-другому» при поддержке благотворительного фонда «Линия жизни», послом которого артист является на протяжении 9 лет. Концерт пройдет в рамках масштабного тура, который включает города: Владивосток, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенск, Южно-Сахалинск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Ранее бессменный солист популярной группы Hi-Fi, а теперь успешный сольный исполнитель, неоднократный лауреат национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Митя Фомин представит новую концертную программу «Завтра будет все по-другому», в которой знакомые и любимые всеми песни впервые прозвучат в акустических аранжировках. Живой звук, инструментальное исполнение, откровенные монологи и интерактивное общение с залом раскроют певца с абсолютно новой стороны.

Концерту в Владивостоке будет предшествовать ряд социальных акций, официальных визитов в медицинские учреждения и пресс-конференций с целью информирования жителей дальневосточного округа о начале работы Фонда «Линия жизни» на Дальнем Востоке. Фонд оказывает «адресную» помощь детям до 18 лет — оплачивает высокотехнологичные операции и медицинские инструменты. За 12 лет Фонд помог вернуть к здоровой жизни более 9400 тяжело-больных детей. 100 % поступающих в «Линию жизни» средств используются на лечение детей. Фонд финансирует лечение детей по всей России и в этом году начинает также работу с Дальним Востоком

Музыкальная карьера Мити Фомина началась в 1998 году с популярной группы Hi-Fi, которая стремительно завоевала миллионы поклонников и навсегда вошла в историю российской музыкальной культуры. Оставив коллектив после 10 лет пребывания в нем, Митя Фомин стал успешным сольным певцом, которого сегодня вся страна узнает по хитам «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Садовник», «Домой» и другим. В 2016 году Митя получил свою третью в сольной карьере высшую музыкальную награду «Золотой Граммофон» за песню «Чужие сны» и представил зрителям новую концертную программу «Завтра будет все по-другому».

Аккомпанируют артисту: Алексей Широков (гитара), Анатолий Кузнецов (гитара), Константин Семин (бас-гитара, труба).

Стоимость билетов: от 800 рублей.

Билеты в кассах филармонии и на сайте. Тел.: 8 (423) 226-40-22.

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