Несчастный случай произошел из-за плохо закрепленного огнетушителя и резкого торможения

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

62-летняя автоледи погибла на трассе под Владивостоком, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Женщина была за рулем Nissan X-TRAIL. Несчастье произошло около 18:20 в субботу, 8 апреля на 38-м километре трассы "Артем-Владивосток" (возле Шаморы).

- Водитель во время движения со стороны города Артема в сторону Владивостока не обеспечил постоянного контроля за движением автомобиля, - проинформировали в пресс-службе ГИБДД приморской столицы.

Как отмечает краевая ГИБДД, "в результате резкого торможения, автомобилистка получила удар газовым баллоном, вылетевшим с заднего пассажирского сидения, потеряла управление транспортным средством и допустила съезд автомобиля в правый кювет".

Женщина погибла на месте.

41-летний пассажир получил закрытый перелом ключицы, он направлен на амбулаторное лечение.

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