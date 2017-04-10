Доллар к концу недели достигнет 58 рублей

Курс валют на 10 апреля

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.92 рублей, а евро - 60.56 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики уверены, что к концу недели доллар достигнет отметки 58 рублей, однако некоторые из них не исключают возможности укрепления американской валюты и повышения ее до 60 рублей за один доллар. Сегодня стоимость доллара поднялась на 0,48.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 57.58 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит банке за 56.80 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 61.10 рубль, а продать валюту выгодно в Азиатско-Тихоокеанском банке за 60.36 рублей за один евро.