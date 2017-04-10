За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека 12:22, 10 апреля За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека
Водитель внедорожника отправил пенсионерку в реанимацию во Владивостоке 12:11, 10 апреля Водитель внедорожника отправил пенсионерку в реанимацию во Владивостоке (Эксклюзив)
Водитель протаранил ограждение автовокзала в Уссурийске 11:59, 10 апреля Водитель протаранил ограждение автовокзала в Уссурийске (Фото)
Новостная лента
Апрель, 10 понедельник
12:27
РИА VladNews ждет ваших новостей!
12:27
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
12:22
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека
12:11
Водитель внедорожника отправил пенсионерку в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
11:59
Водитель протаранил ограждение автовокзала в Уссурийске Фото
11:52
Алкоголь довел мужчину до самоубийства во Владивостоке Эксклюзив
11:52
Автолюбитель сбил двух школьниц одним ударом во Владивостоке Эксклюзив
11:42
«Артэтаж»: официальное открытие во Владивостоке Видео
11:34
Саше Сафарову из Владивостока срочно требуется помощь
11:28
В Приморье водитель большегруза сбил мотоциклиста
11:27
Известный российский певец Митя Фомин приезжает во Владивосток
11:21
62-летняя автоледи погибла на трассе под Владивостоком
11:18
Доллар к концу недели достигнет 58 рублей
11:14
Очередной циклон накроет Приморье уже в середине недели
11:08
Российские военные самолеты облетят США, а американские - Россию
11:08
«Я мечтаю сводить своего ребенка в парк аттракционов» , - подопечная социального приюта «Живая Надежда»
11:03
ГИБДД Владивостока: Водителя, въехавшего в фонарный столб, реанимировали прямо на дороге
11:01
В Приморском крае выявлены факты массового убийства браконьерами пятнистых оленей
10:58
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна
10:46
На Камчатке два человека попали под лавину на вулкане
10:42
Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов
10:37
В Находке дотла сгорел автомобиль Видео
10:33
«Питер, мы с тобой!»: Жители Владивостока выходят на митинг Видео
10:26
Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ
10:18
Житель Владивостока решил подзаработать денег на смерти собственной супруги
10:06
Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города Фото
09:56
Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития
09:50
Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:38
Велосипедисты Владивостока открыли сезон 2017 Видео
09:26
За сутки в Приморье зафиксировано 30 пожаров
09:24
Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже
09:13
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

«Я мечтаю сводить своего ребенка в парк аттракционов» , - подопечная социального приюта «Живая Надежда»

Трогательная история девушек
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Только страх и чувство безысходности накрывает молодую маму с ребенком на руках, без жилья и денег. Одни отдают ребенка в Дом малютки, другие отчаянно стучатся во все двери и просят о помощи. «Живая Надежда» - единственный социальный приют в Приморском крае, где по звонку принимают молодых мам с детьми. Редакция сайта yourlife.pro провела один день в стенах «Живой Надежды», чтобы обратить ваше внимание на трогательные истории этих девушек, на деятельность приюта, так как мы уверены, что, сохранив ребенку родную семью, мы можем сохранить будущее для всего нашего общества.

«…когда была беременна, меня избивал парень, а когда родила – выгнал из дома. Я через «Одноклассники» попросила номер центра, связалась, объяснила ситуацию, приехала и меня приняли. Помогли устроиться на работу, уже 4 месяца я работаю на фабрике мороженного. Сначала Сережа плакал много, когда уходила, но уже привык, понимает, куда ухожу и зачем...».

Все истории и фотографии вы можете увидеть здесь:

http://yourlife.pro/

comments powered by Disqus
Похожие новости
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна
10:58, 10 апреля 2017 Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна

Ожидается туман

Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов
10:42, 10 апреля 2017 Сбербанк в два раза увеличил максимальную сумму потребительских кредитов

Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей

Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ
10:26, 10 апреля 2017 Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ

Россияне предлагают дальневосточникам копать озера под разведение форели и выращивать саженцы

Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города
10:06, 10 апреля 2017 Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города

До конца учебного года в краевом центре будет организовано порядка 100 эко-занятий.

Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития
09:56, 10 апреля 2017 Жительницы Приморья плохо рожают, - Минвостокразвития

Сергей Качаев объяснил, что губернаторы плохо стараются

Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью
09:50, 10 апреля 2017 Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью

Акция стартует в последнюю неделю апреля и продлится до 9 мая

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:13, 10 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание