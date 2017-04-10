«Я мечтаю сводить своего ребенка в парк аттракционов» , - подопечная социального приюта «Живая Надежда»

Трогательная история девушек

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Только страх и чувство безысходности накрывает молодую маму с ребенком на руках, без жилья и денег. Одни отдают ребенка в Дом малютки, другие отчаянно стучатся во все двери и просят о помощи. «Живая Надежда» - единственный социальный приют в Приморском крае, где по звонку принимают молодых мам с детьми. Редакция сайта yourlife.pro провела один день в стенах «Живой Надежды», чтобы обратить ваше внимание на трогательные истории этих девушек, на деятельность приюта, так как мы уверены, что, сохранив ребенку родную семью, мы можем сохранить будущее для всего нашего общества.

«…когда была беременна, меня избивал парень, а когда родила – выгнал из дома. Я через «Одноклассники» попросила номер центра, связалась, объяснила ситуацию, приехала и меня приняли. Помогли устроиться на работу, уже 4 месяца я работаю на фабрике мороженного. Сначала Сережа плакал много, когда уходила, но уже привык, понимает, куда ухожу и зачем...».

Все истории и фотографии вы можете увидеть здесь:

http://yourlife.pro/