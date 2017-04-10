ГИБДД Владивостока: Водителя, въехавшего в фонарный столб, реанимировали прямо на дороге

Мужчина умер на месте ДТП

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Водителя, въехавшего в фонарный столб на трассе под Владивостоком, сотрудникам "скорой помощи" реанимировать не удалось, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Мужчина погиб на месте аварии, когда его пытались прямо на проезжей части "откачать" медики.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 9 апреля, около 12:30 в районе дома №42"а" по улице Маковского. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не справился с управлением во время движения из города.

Расследование деталей ДТП продолжается.

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